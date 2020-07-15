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Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Çatışmalar Sürüyor

15.07.2020 11:26 | Son Güncelleme

Azerbaycan Ermenistan sınırında iki ülke askerleri arasında çatışmalar devam ediyor. Son olarak çatışmalarda 7 Azeri askeriyle 4 Ermeni asker ve bir sivil öldü

Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Çatışmalar Sürüyor

Azerbaycan Ermenistan sınırında, iki ülke askerleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Son olarak çatışmalarda, 7 Azeri askeriyle 4 Ermeni asker ve bir sivil hayatını kaybetti.

Hem Azerbaycan hem de Ermenistan birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyorlar. Taraflar arasındaki çatışmalar ve topçu atışları, Pazar gününün ilk saatlerinden bu yana devam ediyor.

Son çatışmalarda, Azerbaycan tarafında ölen 7 askerin arasında bir tümgeneralin de bulunduğu açıklandı. Ermenistan tarafında ölen 4 askerden birinin de görevli komutan olduğu belirtildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Naghdalyan, Berd şehrinin Azeri güçleri tarafından topçu ateşine tutulduğu buna karşın Ermeni güçlerinin de sınır yakınlarındaki bir Azeri üssünü vurarak kullanılamaz hale getirdiğini öne sürdü.

Rusya, her iki ülkeye yönelik olarak tansiyonun düşürülmesi uyarısında bulundu ve arabulucu olmaya hazır olduğunu dile getirdi. NATO da benzer şekilde taraflara itidal çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Azerbaycan’a yönelik saldırıların karşısında Azerbaycan’ın yanında olduğunu söyledi. Erdoğan "Bildiğiniz gibi Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden bir sıkıntı var. Ecdadın asırlardır yerine getirdiği görevi Kafkaslar'da neyse, yine yerine getireceğiz. Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Dün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de halk da yürüyüş düzenledi ve Meclis binası önünde toplandı. Binlerce kişi “Karabağ bizimdir, bizim kalacak” sloganları atarken seferberlik hali ilan edilmesini talep etti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 1994 yılında ateşkes imzalanmış ancak o tarihten bu yana zaman zaman taraflar arasında ateşkes ihlal edilmişti.

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