Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ çatışması

İki Azeri helikopteri, üç insansız hava aracı ve üç tank yok ettiğini açıklayan Ermenistan, "Yanıtımız ölçülü olacak, durumun sorumlusu Azerbaycan'ın askeri-siyasi liderliğidir" dedi.

Temmuz ayında yaşanan çatışmalarda da 16 kişi ölmüş, Azerbaycan başkenti Bakü'de Dağlık Karabağ'ın kontrolünü geri almak için seferberlik ilan edilmesi amacıyla son yılların en büyük gösterisi gerçeklemişti.

Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından iki ülke de Dağlık Karabağ'da hak iddia ediyor.

En az bir Azerbaycan helikopteri Ermenistan tarafından düşürüldü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bu ‪sabah ateşkesi ihlal ederek cephe hattında Azerbaycan ordusu ile Terter rayonuna bağlı Kapanlı, Ağdam rayonuna bağlı Çıraklı ve Ortakerbent, Fuzuli rayonuna bağlı Alhamlı ve Şükürbeyli ve Cebrail rayonuna bağlı Çocukmercanlı köylerini ağır silahlarla yoğun şekilde ateşe tuttuğunu öğrendik" dedi ve ekledi:

Rusya, Fransa ve ABD'nin yer aldığı Minsk Grubu'nun da benzer yöndeki faaliyetleri henüz bir sonuç vermiş değil.

Azerbaycan ise "Ermenistan'ın sınırdaki muharebe faaliyetlerini sonlandırmak ve sivillerin güvenliğini sağlamak için karşı saldırıya geçtik" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Ermenistan'ın saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada 'Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor Ermenistan'a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir' dedi.