BAKÜ (AA) - Azerbaycan ve Ermenistan arasında rehine değişimi gerçekleştirildi.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlarla İlgili Devlet Komisyonundan yapılan açıklamada, Ermenistan'da rehin tutulan Azerbaycan vatandaşı Elvin İbrahimov ile Azerbaycan'da rehin tutulan Ermenistan vatandaşı Zaven Karapetyan'ın değiştirildiği bildirildi. Rehine değişiminin Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin aracılığıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, rehin alınırken Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanan İbrahimov'un hastaneye yerleştirildiği kaydedildi.

Elvin İbrahimov 16 Mart 2019'da Ermenistan askerlerince, Zaven Karapetyan ise 20 Haziran 2017'de Azerbaycan askerlerince rehin alınmıştı. Ülkeleri, sınıra yakın köylerde oturan her iki şahsın sivil olduğunu ve yollarını kaybederek karşı tarafa geçtiklerini açıklamıştı.

