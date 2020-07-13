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Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Silahlı Çatışma

13.07.2020 14:10 | Son Güncelleme

Azerbaycan ve Ermenistan savunma bakanlıklarından yapılan açıklamada iki ülke sınırında askerler arasında çıkan silahlı çatışmalarda kayıplar verildiği belirtildi

Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Silahlı Çatışma

Azerbaycan ve Ermenistan savunma bakanlıklarından yapılan açıklamada iki ülke sınırında askerler arasında çıkan silahlı çatışmalarda kayıplar verildiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada sınır bölgesinde çıkan çatışmada 4 Azeri askerinin öldüğü 5 askerin de yaralandığı belirtildi. Ermeniztan Savunma Bakanlığı da iki askerinin çatışmada yaralandığını açıkladı. Her iki taraf da birbirlerini ateşkes kurallarına uymamak ve topçu atışında bulunmakla suçladı.

Çatışmanın Pazar günü başladığı ve Pazartesi gününün ilk saatlerine de sarktığı ifade edildi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 1994 yılında imzalanan ateşkese rağmen zaman zaman dağlık Karabağ bölgesinde iki ülke silahlı kuvvetleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmayla ilgili sert değerlendirmelerde bulunan Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Ermenistan aklını başına toplasın. Ermenistan’ın yaptığı kabul edilemez. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız” dedi.

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