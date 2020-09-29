Azerbaycan ve Ermenistan Arasındaki Çatışmalar Üçüncü Güne Girdi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda üçüncü güne girildi. Her iki tarafta Dağlık Karabağ bölgesinde ağır top atışları yapıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin Fizuli, Cebrail, Agdere ve Terter’de kaybettiği mevzileri kazanmak için karşı saldırıda bulunduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca Fizuli şehri civarında sabah saatleri civarında da çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Ermenistan tarafı bu açıklamaları reddederken çatışmaların gece boyu devam ettiğini Dağlık Karabağ ordusunun gece boyu değişik noktalarda saldırılara devam ettiğini belirtti.

Ermenistan, Azerbaycan’ın saldırılarında aralarında 9 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğu 5 kişilik bir ailenin yaşamını yitirdiğini açıklarken Azerbaycan da Ermenistan Ordusu’nun sivil yerleşim yerlerini vurduğunu ve 10 Azeri sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Her iki taraf da birbirlerini topçu atışlarıyla sivilleri hedef almakla

suçluyor. İki taraf arasındaki çatışmanın bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden gündeme gelmesi bekleniyor.

