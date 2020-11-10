Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ Konusunda Anlaşmaya Vardı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül’de başlayan çatışmaların ardından Rusya Lideri Vladimir Putin, tarafların bir ateşkes anlaşmasına imza koyduklarını açıkladı. Putin anlaşmanın bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, anlaşmanın kendileri için acı verici olduğunu söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’se anlaşma uyarınca Dağlık Karabağ’da yıllardır süren işgalin sona erdiğini, Ermenistan’ın Laçin ve Kelceber bölgelerini de kendilerine kan dökülmeden vereceğini açıkladı. Azerbaycan ordusu bugüne kadar aldığı topraklardan da geri çekilmeyecek. Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın acı verici olarak nitelediği anlaşma sonrasında Ermenistan’ın başkenti Erivan’da sokaklar karıştı. Protesto gösterileri düzenleyen halk parlamento binasını bastı. Paşinyan, önümüzdeki günlerde bir ulusa sesleniş konuşması yaparak kendilerini anlaşmaya zorlayan koşullar hakkında halka detaylı bilgi vereceğini söyledi. İmzalanan 9 maddelik anlaşma uyarınca Rusya, Dağlık Karabağ bölgesine bir barış gücü konuşlandıracak.