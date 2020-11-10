Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ Konusunda Anlaşmaya Vardı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül’de başlayan çatışmaların ardından Rusya Lideri Vladimir Putin, tarafların bir ateşkes anlaşmasına imza koyduklarını açıkladı.
Putin anlaşmanın bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, anlaşmanın kendileri için acı verici olduğunu söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’se anlaşma uyarınca Dağlık Karabağ’da yıllardır süren işgalin sona erdiğini, Ermenistan’ın Laçin ve Kelceber bölgelerini de kendilerine kan dökülmeden vereceğini açıkladı. Azerbaycan ordusu bugüne kadar aldığı topraklardan da geri çekilmeyecek.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın acı verici olarak nitelediği anlaşma sonrasında Ermenistan’ın başkenti Erivan’da sokaklar karıştı. Protesto gösterileri düzenleyen halk parlamento binasını bastı. Paşinyan, önümüzdeki günlerde bir ulusa sesleniş konuşması yaparak kendilerini anlaşmaya zorlayan koşullar hakkında halka detaylı bilgi vereceğini söyledi.
İmzalanan 9 maddelik anlaşma uyarınca Rusya, Dağlık Karabağ bölgesine bir barış gücü konuşlandıracak.
9 maddelik anlaşma
Anlaşmaya göre;
Taraflar gece yarısı başlayan ateşkese kadar ele geçirdikleri bölgelerde kalacaklar.
Ermenistan, Ağdam ve Gazah bölgesindeki topraklardan 20 Kasım tarihine kadar çekilecek.
Dağlık Karabağ ve Laçin hattında, Rusya’ya bağlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 araçtan oluşan bir barış gücü konuşlanacak.
Taraflar anlaşmayı 6 ay önceden feshetmek kararı vermedikçe anlaşma 5 yıl için otomatik olarak uzayacak.
Taraflar arasında bir barış komuta merkezi kurulacak.
Ermenistan 15 Kasım tarihine kadar Kelbecer, 1 Aralık tarihine kadar da Laçin bölgesini Azerbaycan’a geri verecek.
Göçmenler ve mülteciler BM gözetiminde Dağlık Karabağ’a geri dönebilecek.
Savaş esirleri ve tutuklularla cenazeler karşılıklı olarak teslim edilecek.
Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Bölgesi arasında engelsiz bir ulaşım bağlantısı sağlanacak ve bu hat Rusya tarafından kontrol edilecek.
Rus askerleri yola çıktı Aliyev Türk askerinin de bölgede görev alacağını söyledi
Öte yandan Rusya tarafından yapılan açıklamada anlaşma uyarınca Rus güçlerinin de Dağlık Karabağ’a doğru yola çıktıkları açıklandı. Anlaşmada Türk askerlerinin bölgede görev alacaklarına dair bir ifade yer almadı ancak Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, Türk askerlerinin de ateşkesi gözlem göreviyle bölgede yer alacaklarını söyledi.
Anlaşma Azerbaycan’da sevinç gösterileriyle kutlandı.