Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ sorununu görüştü

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında New York'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Memmedyarov, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmenin 3 saatten fazla sürdüğünü, sorunun çözümü ve sürdürülebilir barışın sağlanması için neler yapılması gerektiği konusunda ilginç ve önemli fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Memmedyarov, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının bölgeye ziyareti de dahil müzakerelerin gelecek ay devam ettirilmesi konusunda mutabakat sağladıklarını kaydetti.

Görüşmeye AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.

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- Dağlık Karabağ sorunu

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı. Ermeniler, 1991'de Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.