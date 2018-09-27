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Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ sorununu görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 10:00 | Son Güncelleme

Taraflar, müzakerelerin gelecek ay devam ettirilmesi konusunda mutabakat sağladı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında New York'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Memmedyarov, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmenin 3 saatten fazla sürdüğünü, sorunun çözümü ve sürdürülebilir barışın sağlanması için neler yapılması gerektiği konusunda ilginç ve önemli fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Memmedyarov, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının bölgeye ziyareti de dahil müzakerelerin gelecek ay devam ettirilmesi konusunda mutabakat sağladıklarını kaydetti.

Görüşmeye AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.
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- Dağlık Karabağ sorunu

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı. Ermeniler, 1991'de Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edilirken bir milyona yakın insan da yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı ancak ateşkes kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü.

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu'nun aradan geçen 26 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov Dağlık Karabağ sorunu Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Minsk Grubu

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