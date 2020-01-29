Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Dağlık Karabağ sorununu görüştü

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Görüşmeye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin 7 saat sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, hem bakanların hem de AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının müzakerelerin hızlandırılması ve gündemdeki tüm konularda somut sonuçlar elde edilmesi yönünde bir pozisyona sahip olduğu kaydedildi.

Müzakerelere yarın devam edilecek.

- Dağlık Karabağ sorunu

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı. Ermeniler, 1991'de Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.