Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Moskova'da görüşecek

Rusya lideri Putin dün tarafları çatışmalara son vermeye çağırarak görüşmeye davet etmişti.Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları bugün Moskova'da bir araya gelecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, "Bakü ve Erivan'ın Moskova'da düzenlenecek istişare toplantısına katılımlarını teyit ettiklerini" bildirdi. Zakharova, toplantı için hazırlıkların sürdüğünü, Cuma günü ilerleyen saatlerde toplantının gerçekleşeceğini kaydetti.

Toplantı haberi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü görüşme çağrısının ardından geldi. Putin, iki tarafa da Dağlık Karabağ'daki çatışmaları durdurma çağrısı yapmış, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan görüşme için Moskova'ya davet edilmişti.

Minsk grubu da devrede

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Dağlık Karabağ sorununun çözümü için 1992 yılında kurulan Minsk Grubu da çatışmaların durdurulması için devrede. ABD, Fransa ve Rusya'dan oluşan Minsk Grubu'nun Perşembe günü Cenevre'de toplanacağı ve toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'un da katılacağı bildirilmişti. Perşembe günkü toplantıyla ilgili kamuoyuna yansıyan bir bilgi olmazken, Minsk Grubu'nun Pazartesi günü de Moskova'da toplanması ve toplantıya Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan'ın katılması bekleniyor.

Azerbaycan ordusu ile Dağlık Karabağ'daki Ermeni milisler arasında 27 Eylül'den bu yana süren çatışmalarda en az 400 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan, çatışmalara son verilmesi için Ermeni güçlerin Dağlık Karabağ'dan çekilmesini şart koşuyor. Dağlık Karabağ, uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprakları içinde yer alıyor.

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