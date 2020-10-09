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Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'da Görüşecekler

09.10.2020 11:21 | Son Güncelleme

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının devam eden çatışmalarla ilgili görüşmek üzere Moskova’da biraraya geleceklerini açıkladı

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'da Görüşecekler

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının devam eden çatışmalarla ilgili görüşmek üzere Moskova’da biraraya geleceklerini açıkladı.

Dağlık Karabağ bölgesinde bir haftayı aşkın süredir devam eden çatışmaların durdurulması adına Rusya Lideri Vladimir Putin çağrısı üzerine Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, bugün Rusya’nın başkenti Moskova’ya gidiyorlar.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Bakü ve Erivan, Moskova’daki görüşmelere katılacaklarını bildirdiler. Hazırlıklar devam ediyor” dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül'de, Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalarda, bugüne kadar aralarında sivillerin de bulunduğu 400’e yakın kişi hayatını kaybetti. 1994 yılındaki ateşkesten bu yana en sert çatışmaların yaşandığı bölgede Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da bazı bölgelerde ilerleme sağlamış durumda. Bölgede çatışmalar halen devam ediyor.

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