Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'da Görüşüyor

Azerbaycan ve Ermenistan güçleri arasında Dağlık Karabağ’ın içi ve etrafında Cuma günü de yeni çatışmalar yaşanırken, iki tarafın da Moskova’da görüşmeler yapmayı kabul etmesi Güney Kafkasya’da son 25 yılın en şiddetli çatışmalarının sona ermesi yönündeki ümitlerini arttırdı. Görüşmelere taraflar dışişleri bakanlarını gönderme kararı almıştı. Dağlık Karabağ bölgesinde bir haftayı aşkın süredir devam eden çatışmaların durdurulması için Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in çağrısı üzerine Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, bugün Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bakü ve Erivan, Moskova’daki görüşmelere katılacaklarını bildirdi. Hazırlıklar devam ediyor” demişti. Dün de Fransa, Rusya ve ABD taraflar arasında barışı sağlama girişimi başlatarak Cenevre’de toplantı düzenlemişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ermenistan ve Azerbaycan liderleriyle görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Durum hala kırılgan olsa da yakında bir ateşkese doğru ilerliyoruz” denildi.

Ermenistan hükümeti, Cuma günü Moskova’da yapılan görüşmelerin de ateşkesle cesetlerin ve savaş esirlerinin takası üzerine odaklanacağını açıkladı. Azerbaycan’ın yakın müttefiki Türkiye ise diplomatik çözüm istediğini ancak barış girişimlerinin ancak Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ’dan çekilmesi halinde başarılı olabileceğini vurguluyor. Bölgede 27 Eylül’den bu yana çatışmalar devam ediyor. Kalın: “Sadece ateşkes sorunu çözmez” El Cezire kanalına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, herhangi bir barış girişiminin işgalin sona erdirilmesine yönelik ayrıntılı bir plan içermediği durumda başarısız olmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Kalın, “Sadece ateşkes çağrısında bulunuyorlarsa, sadece ateşkes için çalışıyorlarsa, son 30 yıldır yaşananların tekrarından başka bir şey olmaz” dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, “İşgal bitmeden, teröristler, paralı askerler oradan çıkarılmadan herhangi bir şekilde oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin" açıklamasında bulundu.

Dağlık Karabağ’da yeniden patlak veren çatışmalarda 400’ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Aliyev: “Taviz vermeyeceğiz” Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, Dağlık Karabağ konusunda görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi ancak Ermenistan’a tavizler vermenin mümkün olmadığını vurguladı. Televizyondan ulusa hitap eden Aliyev, “Moskova’da görüşmeleri düzenleyenler bilsin ki burası bizim toprağımız ve herhangi bir taviz vermeyeceğiz” dedi. Başka hiçbir ülkenin Azerbaycan’ın iradesine etki edemeyeceğini ve Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ın kendi toprağı olduğu noktasındaki ısrarını devam ettirmesi halinde hiçbir görüşmenin olamayacağını belirten Aliyev, Azerbaycan’ın güç kullanımının sahadaki gerçekleri değiştirdiğini ve ihtilafın askeri bir çözümünün olduğunu kanıtladığını kaydetti. Aliyev, “Kazanıyoruz ve toprağımızı geri alacağız, toprak bütünlüğümüzü sağlayacağız. Topraklarımızı barış içinde terk etsinler” dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Cuma günü yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’ın “insani bir felaketin” eşliğinde olduğunu söyledi.