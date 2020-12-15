Azerbaycan ve Ermenistan Savaş Tutsakları Takasına Başladı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaş tutsaklarının değişimi başladı. Rusya’nın arabuluculuğu ve gözetiminde gerçekleşen takasla ilgili, Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Pazartesi günü geç saatlerde, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan, 44 kişilik bir Ermeni tutsağın Rusya’nın arabuluculuğuyla ülkeye döndüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, aynı sırada 12 Azerbaycanlı tutsak da Rus Ordusu’na ait bir askeri uçakla Azerbaycan’a gitti.

Azerbaycanlı yetkililer de 12 tutsağın ülkeye geri geldiğini doğruladılar.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 6 hafta süren çatışmalar Rusya’nın arabuluculuğuyla ateşkesle sonuçlanmıştı. Azerbaycan Ermenistan kontrolündeki topraklarını çatışmalar sonunda geri kazandı.

