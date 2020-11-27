HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan ve Ermenistan yeni sınır belirleyecek

Azerbaycan ve Ermenistan yeni sınır belirleyecek

27.11.2020 18:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Azerbaycan ve Ermenistan yeni sınır belirleyecek

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan'ın yeni bir sınır belirleyeceğini, bunun için ortak komisyon ve çalışma grupları oluşturulacağını açıkladı.

Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinde geçici yeni bir sınır çizgisi belirlemek istiyor. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, ortak komisyonlar ve çalışma gruplarının ülke sınırlarını belirleyecek "karmaşık süreci" müzakare edeceği belirtildi. Açıklamada, Güney Kafkasya bölgesinde çok sayıda geçici kontrol noktası oluşturulacağı da kaydedildi.

Dağlık Karabağ'da ateşkes öngören anlaşmanın imzalanmasının ardından bölgedeki sorunların çözümü için Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında diplomatik temaslar da sürüyor.

Putin devrede

Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ermenistan ve Azerbaycan'daki mevkidaşları ile telefonda yoğun diyalog halinde" olduğunu söyledi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, Facebook paylaşımında Putin ile iki telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu ile Ermeni milisler arasında yaklaşık beş hafta süren çatışmaların ardından Rusya'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma uyarınca, ateşkesin yaklaşık 2 bin Rus barış gücü askerleri tarafından denetlenmesi öngörülüyor. Anlaşmaya göre, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'in kontrolünde olan Ağdam ve Kelbecer'in Azerbaycan'a geri verildi. Laçin'in de 1 Aralık'ta Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi planlanıyor.

dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
İranlı nükleer bilimciye suikast! İranlı nükleer bilimciye suikast!
İşte Aralık ayı hacamat günleri!İşte Aralık ayı hacamat günleri!

En Çok Okunan Haberler

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Polise 'gasp edildim' dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Polise 'gasp edildim' dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Alışveriş çılgınlığı koronavirüs dinlemedi! Akın ettiler

Alışveriş çılgınlığı koronavirüs dinlemedi! Akın ettiler

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

İranlı nükleer bilimci saldırı sonucu hayatını kaybetti

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Yunanistan Dışişleri'nden küstah Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri'nden küstah Türkiye açıklaması

ABD’de direksiyonda uyuyan sürücünün kaza anı kamerada

Direksiyonda uyuyan sürücünün kaza anı kamerada

Danimarka Başbakanı vizonlar için ağladı, özür diledi

Danimarka Başbakanı vizonlar için ağladı, özür diledi

Koronavirüs tedavisinde yeni bir ilaç deneniyor: Colchicine

Koronavirüs tedavisinde yeni bir ilaç deneniyor: Colchicine

Black Friday'e karşı Satın Almama Günü!

Black Friday'e karşı Satın Almama Günü!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.