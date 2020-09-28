Azerbaycan ve Ermenistan’a Uluslararası Toplumdan Çağrı

Ermenistan ve Azerbaycan çatışmaların ikinci gününde karşılıklı olarak birbirini suçlarken, uluslararası toplum taraflara itidal çağrısında bulundu. Avrupa Birliği taraflara çatışmayı sonlandırarak müzakere masasına dönmelerini istedi. İran, Rusya, Fransa ve ABD’den de benzer çağrılar geldi.
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, “Topyekün bir savaşın çıkmasını önlemek amacıyla herkesi her şeyi yapmaya çağırıyoruz. Böyle bir savaş bölgenin ihtiyacı olan en son şey” ifadelerini kullandı, Sözcü çatışmanın askeri bir çözümünün olmadığını dile getirdi.
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’daki durumun Moskova ve diğer ülkeler için endişe verici olduğunu söyledi, “Saldırıların derhal sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz. İki ülke arasındaki çatışmanın çözümünde siyasi-diplomatik boyuta geçilmeli” dedi.
“Ateşkesten yana bu boyutta çatışma görmedik’’
Uluslararası Kriz Grubu Güney Kafkasya uzmanlarından Olesya Vartanyan, “1990’lı yıllardaki ateşkesten bu yana böyle bir şey görmedik. Cephe hattının bütün bölümlerinde çatışma yaşanıyor. Çok fazla can kaybı yaşanırsa, çatışmanın sona erdirilmesi çok zor olacak. Türkiye veya Rusya ya da her iki ülkenin dahil olabileceği topyekün bir savaş göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
Nüfusunun çoğunluğu Hristiyan olan Ermenistan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Azerbaycan Dağlık Karabağ yüzünden ilk olarak 1980’lerde çatışmaya başladı.
İki taraf arasındaki çatışma, dünya piyasalarına petrol ve doğal gaz taşıyan bir koridor konumundaki Güney Kafkaslar’daki istikrar konusunda endişeleri yeniden canlandırdı.
Taraflardan karşılıklı suçlama
Çatışmasının ikinci gününde Azerbaycan ve Ermenistan, can kaybının da yaşandığı saldırıları yeniden başlattıkları gerekçesiyle birbirini suçluyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni birliklerinin Pazartesi sabahı Tartar kasabasını top ateşine tuttuğunu belirtti.
Ermeni yetkililerse “çatışmanın gece saatlerinde devam ettiğini, Bakü’nün sabah saatlerinde taarruz eylemlerine yeniden başladığını” bildirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rus Interfaks haber ajansına Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 550’den fazla Ermeni askerin çatışmalarda öldüğünü ve yaralandığını söyledi ancak Ermeni yetkililer bu iddiayı yalanladı.
Dağlık Karabağ yetkililerine göre de çatışmalarda kendi taraflarından 59 asker öldü. Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’daki yetkililer, çatışmalarda bir kadın ve torununun da hayatını kaybettiğini açıkladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı’na göre yaklaşık 200 kişi çatışmalara yaralandı.
Azerbaycan yetkilileri ise kendi taraflarından 26 sivilin yaralandığını belirtiyor. İki taraf arasındaki yoğun çatışmalar, Azerbaycan toprakları içinde bulunan ancak 1994 yılındaki savaştan bu yana Ermenistan destekli Ermeni güçlerin kontrolu altında olan Dağlık Karabağ bölgesinde Pazar sabahı yeniden başlamıştı.
Yüzölçümü 4,400 kilometre kare olan Dağlık Karabağ, Ermenistan sınırından 50 kilometre mesafede. Bu bölge dışındaki bir miktar Azerbaycan toprağı da Ermenistan’ın desteklediği yerel güçlerin işgali altında.
Ermenistan’dan Türkiye’ye suçlama
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, çatışmada Azerbaycan’dan yana olan Türkiye’yi saldırganlığı desteklemekle suçladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türk askeri uzmanlar, insansız hava araçları ve savaş uçakları dahil olmak üzere Türk silahlarını kullanan Azerbaycan’la omuz omuza çatışıyor” denildi.
Açıklamada, “Sahadaki durum Dağlık Karabağ’daki halkın Türk-Azerbaycan ittifakına karşı çatıştığını net bir şekilde gösteriyor” ifadeleri yer aldı. Ermenistan ve Türkiye birbirini yabancı paralı askerleri devreye sokmakla suçladı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin Azerbaycan’a silah ya da yabancı savaşçı gönderdiği iddiasını yalanladı. Twitter hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, “Ermenistan Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışmasından rahatsız ve Türkiye aleyhinde yalanlar üretiyor” dedi.
Erdoğan Minsk Grubu ülkelerini suçladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğini yineledi, Ermenistan’ın bölgeden derhal çekilmesinin barış ve sükuneti sağlamanın tek yolu olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1992 yılında Dağlık Karabağ çatışmasının çözümü için kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki Minsk Grubu başkanları Fransa, ABD ve Rusya’yı da eleştirdi.
Bu ülkelerin Dağlık Karabağ sorununu 30 yıldır çözemediğini belirten Erdoğan, “Adeta sorunu çözmemek için ellerinden geleni yapmışlardır. Şimdi de akıl veriyor ve zaman zaman da tehdit ediyorlar. Nedir bu tehdit? Türkiye burada mı? Türk askeri burada var mı diye soruyorlar. Bunu söyleyenler, Suriye’nin kuzeyinde binlerce TIR silahı oraya taşıyanlardır. Bunu söyleyenler Suriye’nin kuzeyini parselleyenler ve orada üs kuranlardır” ifadelerini kullandı.
Bölgede topyekün bir savaşa yönelik herhangi bir adımın Rusya ve Türkiye’yi de içine çekebileceği yorumları yapılıyor. Moskova’nın Ermenistan’la savunma ittifakı anlaşması var. Türkiye de Azerbaycan’ı destekliyor.