Azerbaycan ve Ermenistan’a Uluslararası Toplumdan Çağrı

Ermenistan ve Azerbaycan çatışmaların ikinci gününde karşılıklı olarak birbirini suçlarken, uluslararası toplum taraflara itidal çağrısında bulundu. Avrupa Birliği taraflara çatışmayı sonlandırarak müzakere masasına dönmelerini istedi. İran, Rusya, Fransa ve ABD’den de benzer çağrılar geldi.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, “Topyekün bir savaşın çıkmasını önlemek amacıyla herkesi her şeyi yapmaya çağırıyoruz. Böyle bir savaş bölgenin ihtiyacı olan en son şey” ifadelerini kullandı, Sözcü çatışmanın askeri bir çözümünün olmadığını dile getirdi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’daki durumun Moskova ve diğer ülkeler için endişe verici olduğunu söyledi, “Saldırıların derhal sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz. İki ülke arasındaki çatışmanın çözümünde siyasi-diplomatik boyuta geçilmeli” dedi.

“Ateşkesten yana bu boyutta çatışma görmedik’’

Uluslararası Kriz Grubu Güney Kafkasya uzmanlarından Olesya Vartanyan, “1990’lı yıllardaki ateşkesten bu yana böyle bir şey görmedik. Cephe hattının bütün bölümlerinde çatışma yaşanıyor. Çok fazla can kaybı yaşanırsa, çatışmanın sona erdirilmesi çok zor olacak. Türkiye veya Rusya ya da her iki ülkenin dahil olabileceği topyekün bir savaş göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.