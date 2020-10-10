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Azerbaycan ve Ermenistan’dan Ateşkes İhlali Suçlaması

10.10.2020 17:28 | Son Güncelleme

Azerbaycan ve Ermenistan’dan Moskova’da varılan ve bugün yürürlüğe giren ateşkesin dakikalar sonra karşılıklı ihlal suçlaması geldi

Azerbaycan ve Ermenistan’dan Ateşkes İhlali Suçlaması

Azerbaycan‘la Ermenistan, bir haftayı aşkın süredir çatışmaların devam ettiği Dağlık Karabağ’da geçici ateşkes yerel saatle 12.00’da yürürlüğe girdi.
Ateşkes kararına Rusya öncülüğünde Moskova’da yürütülen ve 10 saat süren görüşmeler sonrası varılmıştı. Ancak ateşkes yürürlüğe girdikten dakikalar sonra taraflar birbirini ateşkes ihlaliyle suçladı.

Ermenistan savunma bakanlığından yapılan açıklamada Azerbaycan insani ateşkesi yürürlüğe girdikten 5 dakika sonra delmekle suçlandı.
Azerbaycan savunma bakanlığı ise Ermenistan’ın Terter ve Ağdam bölgelerine ateş açtığını savundu.
İki ülkenin de karşılıklı olarak hak iddia ettiği Dağlık Karabağ’da Cuma günü de yeni çatışmalar yaşanmış, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un müzakere davetiyle Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları görüşmeler için Moskova’ya gitmişti.

Rusya’nın başkentinde 10 saati aşkın görüşmelerin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov esir değişimi ve cenazelerin alınabilmesi için insani temellerde tarafların anlaştığını açıklamıştı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz mesajı verildi. “İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen ateşkes önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir” ifadesi kullanıldı.

Fransa’dan gelen açıklamada ise ateşkesin memnuniyetle karşılandığı, iki ülke arasındaki düşmanlığın kalıcı olarak sona erdirilmesi için gerekli koşulların yerine getirilerek sıkı biçimde takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de yeniden patlak veren çatışmalarda 400’ün üzerinde kişi hayatını kaybetti.

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