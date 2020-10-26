Azerbaycan ve Ermenistan'dan karşılıklı suçlama

Dağlık Karabağ krizinin tarafları Azerbaycan ile Ermenistan'ın yeni bir insani ateşkes üzerinde anlaştığı bildirilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, pazar günü iki tarafın dışişleri bakanları ile yapılan görüşmeler sonrası ateşkes üzerinde anlaşma sağlandığını duyurdu. Ateşkes yerel saatle pazartesi günü sabah 05.00'te yürürlüğe girdi.

Ermenistan ise bunun "yanlış bilgi" olduğunu belirterek, ateşkesi ihlal etme suçlamasını geri çevirdi. Ermenistan'dan yapılan açıklamada, Azerbaycan birliklerinin Ermenistan askeri noktalarını füzelerle vurduğu öne sürüldü.

Azerbaycan, çatışmaların başlamasından bu yana üçüncü kez sağlanan ateşkesin Ermenistan tarafından ihlal edildiğini iddia etti.

Dağlık Karabağ'da bu sabah saatlerinde yürürlüğe giren insani ateşkesin de kırılgan olduğu bildiriliyor. Pazar günü sağlanan ateşkesin ardından taraflar karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunlara barışçıl çözüm bulunması amacıyla oluşturulan ABD, Fransa ve Rusya'nın eş başkanlıklarını yaptığı AGİT Minsk Grubu'ndan yapılan açıklamada, pazar yapılan görüşmelerde ateşkesin gözlemlenmesi ve çatışmanın çözümü için gerekli olan temel unsurlar gibi konuların da ele alındığı ifade edildi.

Ateşkese uyulmadı

Ermenistan ile Azerbaycan arasında daha önce Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan iki ateşkes ihlal edilmiş, taraflar birbirlerini ateşkese uymamakla ve barışçıl çözüm sürecini tıkamakla suçlamıştı. Bölgede pazar akşamı da yer yer çatışmalar yaşandığı bildirildi. Azerbaycan Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın düşürüldüğünü öne sürerken, Erivan bunun doğru olmadığını savundu.

Ermeni yetkililer dün yaptıkları açıklamada, 27 Eylül'den bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısının 974'e yükseldiğini duyurdu. Azerbaycan tarafı ise yürürlükteki olağanüstü hal nedeniyle askeri kayıplar konusunda kamuoyuna bilgi vermiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta yaptığı açıklamada çatışmalarda 5 bin dolayında kişinin hayatını yitirdiğini ifade etmişti.