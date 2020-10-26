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Azerbaycan ve Ermenistan'dan karşılıklı suçlama

26.10.2020 14:33 | Son Güncelleme

Azerbaycan ve Ermenistan birbirlerini Dağlık Karabağ'da bu sabah yürülüğe giren ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Dağlık Karabağ'da bu sabah saatlerinde yürürlüğe giren insani ateşkesin de kırılgan olduğu bildiriliyor. Pazar günü sağlanan ateşkesin ardından taraflar karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Azerbaycan, çatışmaların başlamasından bu yana üçüncü kez sağlanan ateşkesin Ermenistan tarafından ihlal edildiğini iddia etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı pazartesi günkü açıklamasında, pazar günü sağlanan ateşkesin ihlal edildiğini ve Ermenistan birliklerinin iki bölgedeki köylerde ateş açtığını ileri sürdü.

Ermenistan ise bunun "yanlış bilgi" olduğunu belirterek, ateşkesi ihlal etme suçlamasını geri çevirdi. Ermenistan'dan yapılan açıklamada, Azerbaycan birliklerinin Ermenistan askeri noktalarını füzelerle vurduğu öne sürüldü.

Yeni ateşkes yürürlükte

Dağlık Karabağ krizinin tarafları Azerbaycan ile Ermenistan'ın yeni bir insani ateşkes üzerinde anlaştığı bildirilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, pazar günü iki tarafın dışişleri bakanları ile yapılan görüşmeler sonrası ateşkes üzerinde anlaşma sağlandığını duyurdu. Ateşkes yerel saatle pazartesi günü sabah 05.00'te yürürlüğe girdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunlara barışçıl çözüm bulunması amacıyla oluşturulan ABD, Fransa ve Rusya'nın eş başkanlıklarını yaptığı AGİT Minsk Grubu'ndan yapılan açıklamada, pazar yapılan görüşmelerde ateşkesin gözlemlenmesi ve çatışmanın çözümü için gerekli olan temel unsurlar gibi konuların da ele alındığı ifade edildi.

Ateşkese uyulmadı

Ermenistan ile Azerbaycan arasında daha önce Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan iki ateşkes ihlal edilmiş, taraflar birbirlerini ateşkese uymamakla ve barışçıl çözüm sürecini tıkamakla suçlamıştı. Bölgede pazar akşamı da yer yer çatışmalar yaşandığı bildirildi. Azerbaycan Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın düşürüldüğünü öne sürerken, Erivan bunun doğru olmadığını savundu.

Ermeni yetkililer dün yaptıkları açıklamada, 27 Eylül'den bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısının 974'e yükseldiğini duyurdu. Azerbaycan tarafı ise yürürlükteki olağanüstü hal nedeniyle askeri kayıplar konusunda kamuoyuna bilgi vermiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta yaptığı açıklamada çatışmalarda 5 bin dolayında kişinin hayatını yitirdiğini ifade etmişti.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı sayılan Dağlık Karabağ'da Ermenistan destekli ayrılıkçı yönetim 1992'de bağımsızlığını ilan etmiş, ancak bağımsızlığı Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmamıştı. Bölgede 90'ların başında başlayan ve 1994'te sona eren etnik çatışmalarda 30 bine yakın insan yaşamını yitirmişti. Dağlık Karabağ ile birlikte Azerbaycan'a bağlı "rayon" adı verilen yedi ilçe de tampon bölge olarak Ermenistan destekli Ermeni milislerin işgali altında bulunuyor.

AFP,Reuters/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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