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Azerbaycan ve Türk bayraklarını yere fırlatan şahıs adliyeye sevk edildi

27.12.2020 15:01 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan ve Türk bayraklarını yere fırlatan şahıs adliyeye sevk edildi

Beykoz’da bir iş yerinin kapısına asılan Azerbaycan ve Türk bayraklarını çekerek yere fırlattığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mikail A., “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçundan adliyeye sevk edildi.Olay, Beykoz Tokatköy Mahallesi Sultanaziz Caddesi’nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi.

Beykoz’da bir iş yerinin kapısına asılan Azerbaycan ve Türk bayraklarını çekerek yere fırlattığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mikail A., “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçundan adliyeye sevk edildi.
Olay, Beykoz Tokatköy Mahallesi Sultanaziz Caddesi’nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıs, kapalı olan bir iş yerinin demir korkuluklarına asılan Azerbaycan ve Türk Bayrağını eline alarak yere fırlattı. Yoldan geçen küçük bir çocuk bayrakları fark etti. Yerdeki bayrakları eline alarak kenara bırakan çocuk yoluna devam etti. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen iş yeri sahibi, bayrakların bir şahıs tarafından yere atıldığını görerek emniyete haber verdi.

Yakalandı
Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. 47 yaşındaki şüpheli Mikail A., dün akşam saat 20.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi
Yapılan araştırmalarda, yakalanan ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şüpheli Mikail A.’nın “kayıp şahıs” olarak aranmasının olduğu, geçmiş tarihlerde “cinsel taciz”, “kasten yaralama”, “4320 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçundan adliyeye sevk edildi.

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