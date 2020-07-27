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Azerbaycan ve Türkiye ortak askeri tatbikat düzenleyecek

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2020 14:14 | Son Güncelleme

Azerbaycan ile Türkiye kara ve hava kuvvetlerinin katılımıyla 29 Temmuz'dan itibaren ortak tatbikat düzenleyecek.

Azerbaycan ve Türkiye ortak askeri tatbikat düzenleyecek

Azerbaycan ile Türkiye kara ve hava kuvvetlerinin katılımıyla 29 Temmuz'dan itibaren ortak tatbikat düzenleyecek.

Dağlık Karabağ nedeniyle geçmişte orduları birçok defa karşı karşıya gelen Ermenistan ile Azerbaycan arasında Temmuz ayı içinde tekrar çatışma çıktı.

Çatışmalar sırasında 10'dan fazla Azerbaycan ve Ermenistan askeri hayatını kaybetti.

İki ülke arasındaki gerilimin artmasının ardından Türkiye Azerbaycan'ı desteklemeye devam edeceğini açıklamış, Ermenistan'ı stratejik ortağı olarak gören Rusya ise kendi güçlerinin hazırlık seviyesini artırmak için Kafkasya'da askeri tatbikat düzenlemişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hava kuvvetlerinin tatbikatı 29 Temmuz-10 Ağustos'ta yapılacak. İki ülkeden savaş uçaklarının katılacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta gerçekleştirilecek.

Kara tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak.

Açıklamada, tatbikatın Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri işbirliği anlaşması ve yıllık planı kapsamında yapıldığı ifade edildi.

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