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Azerbaycan Yunanistan Büyükelçisini Geri Çekti

08.10.2020 16:03 | Son Güncelleme

Azerbaycan, Ermenistan’la Dağlık Karabağ’da devam eden krizle bağlantılı olarak Yunanistan büyükelçisini geri çağırdı

Azerbaycan Yunanistan Büyükelçisini Geri Çekti

Azerbaycan, Ermenistan’la Dağlık Karabağ’da devam eden krizle bağlantılı olarak Yunanistan büyükelçisini geri çağırdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, “Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarına, askeri operasyonlarda yer almak üzere Yunanistan dahil diğer yabancı ülkelerden Ermeni vatandaşlarının geldiğiyle ilgili açık kaynaklardan aldığımız bilgiyi Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın dikkatine sunduk” ifadeleri yer aldı.

Çatışmaların yeniden alevlendiği Dağlık Karabağ’a diğer ülkelerden de Ermeni vatandaşlarının savaşmak üzere getirildiği yönündeki iddialar hem Ermenistan hem de Yunanistan tarafından reddediliyor.

Azeri hükümetinin bu iddiasını “asılsız ve rencide edici” olarak nitelendiren Yunanistan yönetimi Çarşamba günü Azerbaycan büyükelçisini geri çekmişti.

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