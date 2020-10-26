Azerbaycan’da 17 köy işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan, Cebrail ve Gubadlı bölgelerinde 17 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Azerbaycan ordusunun Zengilan, Cebrail ve Gubadlı bölgelerinde 17 köyü Ermenistan işgalinden kurtardığını duyurdu. Aliyev konuşmasında, Zengilan’da Birinci Alıbeyli, İkinci Alıbeyli, Rebend, Yenikend köyleri, Cebrail’de Govşudlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürdler, Hovuslu, Çelebiler köylerinin Gubadlı’da ise Padar, Efendiler, Yusifbeyli, Çaytumas, Hanlık, Sarıyatag, Mollabürhan köyleri ve Gubadlı şehir merkezinin kurtarıldığını açıkladı.

