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Azerbaycan’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 18:52 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında konser düzenlendi.Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını Azerbaycan’a taşıdı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında konser düzenlendi.
Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını Azerbaycan’a taşıdı. Programa, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı İsmayıl İsmayılov, Büyükelçi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı devlet yetkilileri ve milletvekilleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Haydar Aliyev Sarayı’nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Açılış konuşmasında 19 Mayıs’ta büyün milletin tek yürek, tek yumruk olduğu için düşmanları vatan topraklarından kovduklarını vurgulayan Büyükelçi Erkan Özoral, “Bugün aynı birliği, aynı mücadele anlayışını ve aynı iradeyi sergilediğimiz sürece her türlü güçlüğün üstesinden gelebiliriz. Bugün Atatürk’ü ve onun silah arkadaşlarını, Cumhuriyetimizin kurucularını, kurtuluş savaşımızın o kahraman şehitlerini, o kahraman askerlerini her zaman beynimizde hafızamızda, içimizde ve en önemlisi yüreğimizde yaşatıyoruz. Sonsuza kadar yaşatacağız ki, Türk milletinin bir olduğunda bütün dünyaya ne ders verdiğini, emperyalistlere ne ders verdiğini bütün dünyaya göstereceğiz” ifadelerini kullandı.
Müzik ve dans gösterileriyle devam eden etkinlikte, TRT ses sanatçıları Zafer Albayrak ve Özlem Üngör’ün seslendirdiği şarkılar da büyük ilgi gördü.

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