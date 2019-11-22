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Azerbaycan'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:57 | Son Güncelleme

Azerbaycan'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinliği

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Bakü Türk Anadolu Lisesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC'nin Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Özoral, tüm öğretmenleri "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla kutladı.

Öğretmenler Günü'nün herkes için önemli olduğunu, herkesin öğretmenlere borçlu olduğunun altını çizen Özoral, öğretmenlere, "Sizlerin temel sorumluluğu var. Gençlerimizi, öğrencilerinizi iyi eğitin. Eğitim bir insanın bütün hayatını belirliyor. Ne yaptığının farkında, soran, sorgulayan öğrenciler yetiştirin. Cumhuriyetin sizden istediği fikri hür, vicdanı hür, vatansever nesillerdir." tavsiyesinde bulundu.

Eğitim Müşaviri Dr. Nihat Büyükbaş, 24 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliğe kabulünün 91. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Büyükbaş, Atatürk'ün, öğretmenliği ülkenin geleceği için olmazsa olmaz bir yapı olarak gördüğünü, hayatının sonuna kadar iyi öğretmen yetiştirme çabası içerisinde olduğunu söyledi.

Okulda uzun yıllar çalışan emekli edebiyat öğretmeni Solmaz Feteliyeva, öğretmenliğin zor ve sorumluluk gerektiren bir iş olduğunu, her bir öğretmenin bu işe kalpten bağlı olması gerektiğini vurguladı.

Feteliyeva, her bir öğretmenin hayatını ülkenin geleceği olan çocuklara adaması gerektiğini ifade etti.

Farklı müsabakalarda dereceye giren öğretmenlere ödüllerin takdim edildiği etkinlik, okul orkestrasının gösterisi ve öğretmen korosunun dinletisi ile devam etti.

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Bakü Türk Anadolu Lisesi Erkan Özoral Nihat Büyükbaş Öğretmenler Günü

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