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Azerbaycan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 09:54 | Son Güncelleme

Bakü'deki Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören yapıldı.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Özoral'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk koyduğu törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Şehitlik anı defterini imzalayan Özoral, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Özoral ve beraberindekiler daha sonra Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Bakü Türk Şehitliği Erkan Özoral

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