Azerbaycan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Azerbaycan ’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. yılı dolayısıyla Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi.

Başkent Bakü’de düzenlenen resepsiyona Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, üst düzey komutanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda konukları, Büyükelçi Erkan Özoral, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve eşleri karşıladı. İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda Büyükelçi Erkan Özoral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajını okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kutlama mesajında, ”Ülkemizin 81 vilayeti ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Tarihimizin bu önemli dönüm noktasının sevincini bizimle paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin ilanının 96’ncı yıl dönümü kutlu olsun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bir asırlık şanlı geçmişe sahip İstiklal Harbi’nin zafere ulaşmasında ve yeni devletin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanları saygıyla yad etti.

Türkiye, bağımsızlık mücadelesini en başından en sonuna kadar milli iradenin temsilcisi olan Meclisi eliyle yürütmüş bir ülkedir. Önümüzdeki yıl 100’üncü yıl dönümünü kutlayacağımız Büyük Millet Meclisimizden bugüne kadar ülkemizin kalkınması, güçlenmesi, ileriye gitmesi için çalışmış tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Bin yıldır, dünyanın en gözde, üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Millet ve devlet olarak, varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz. Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler, bu tarihi mücadelenin tezahürleridir. Suriye’de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı Harekatları da, yine bu mücadelenin birer parçasıdır. Bundan bir asır önce başlattığımız ve yeni devletimiz Cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız İstiklal Harbimizin bir benzerini, farklı görüntüler ve yöntemlerle veriyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimi ile tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Nitekim, ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları, Allah’ın yardımı, milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bugünlere geldik. İçinden geçtiğimiz bu önemli süreci de, Cumhuriyetimizi bizlere miras olarak bırakanların vizyonuna uygun şekilde başarıyla neticelendireceğimize yürekten inanıyorum. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme fırsatı vereceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96’ncı yıldönümünü tebrik ediyorum” ifadeleri yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olduğunu vurgulayan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov,”Geçtiğimiz 96 yılda Türkiye Cumhuriyeti parlak ve şanlı bir yolda ilerlemiştir. Bugün Türkiye, dünyanın ve Avrupa’nın en önemli ülkelerinden birine çevrilmiştir. Uluslararası arenada Türkiye ve Azerbaycan her zaman birlikte hareket ediyor ve önümüze çıkan bütün problemleri el ele vererek birlikte üstesinden geliyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından gelen misafirlere ikramlarda bulunuldu.



