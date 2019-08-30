Azerbaycan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Bakü Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zaferi’nin 97. yıldönümünde büyükelçilik bahçesinde resepsiyon verdi. İki ülkenin Milli Marşları okunarak başlayan resmi kabule Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ali Hasanov, milletvekilleri ve yabancı diplomatların yanı sıra çok sayıda Türk ve Azerbaycanlı davetli katıldı. Büyükelçi Erkan Özoral, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı özel mesajı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bugün millet olarak şanlı tarihimizin altın halkalarından birini, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümünü kutluyoruz. Büyük Zafer’in 97. yılında milletimize bu zaferi armağan eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Büyük Millet Meclis’imizin saygıdeğer üyelerini ve kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, 81 ilimizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramını gönülden tebrik ediyorum” ifadeleri yer aldı.

