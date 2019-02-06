Azerbaycan’da 6 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan’ın İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin aktardığı bilgiye göre, merkez üssü Azerbaycan’ın İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yerin 10 kilometre altında saat 23.31’de meydana gelen deprem çevre bölgelerden de hissedildi.
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