HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Azerbaycan'da "Abay Yılı"

Azerbaycan'da "Abay Yılı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 18:33 | Son Güncelleme

Azerbaycan'da "Abay Yılı"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, "Abay Kunanbayev Yılı" açılış töreni düzenlendi.

TÜRKSOY'un 2020'yi Kazak edebiyatının öncülerinden "Abay Kunanbayev Yılı" ilan etmesi dolayısıyla Uluslararası Türk Akademisince Bakü Devlet Üniversitesinde (BDÜ) düzenlenen etkinliğe, Türk dünyasından çok sayıda, bilim, sanat ve edebiyat insanı katıldı.

Kazakistan Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesinin destekleriyle düzenlenen törende, Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Mehebbet Veliyeva, BDÜ Rektörü Prof. Dr. Elçin Babayev, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdad Amreyev, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ile TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı da yer aldı.

Törende Türkiye'yi Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez ile YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Şişman temsil etti.

Etkinlik kapsamında BDÜ bünyesinde kurulan Abay Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Program, Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi profesörü, Kazak sanatçı Kenjeğali Mırjıkbay'ın konseriyle devam etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kunanbayev'in doğumunun 175. yılının kutlamalarına ilişkin kararname imzalamış, TÜRKSOY 2020'yi "Abay Kunanbayev Yılı" ilan etmişti.

Şair ve filozof Kunanbayev, 10 Ağustos 1854'te Semey'de doğdu. Yeni Kazak edebiyatının temelini atan Kunanbayev, eserlerinde Kazak halkının sosyal, toplumsal ve ahlaki sorunlarına dikkati çekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Oğlunu bıçaklayan babaya 3 yıl 9 ay hapisOğlunu bıçaklayan babaya 3 yıl 9 ay hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abay Kunanbayev Yılı Azerbaycan Uluslararası Türk Akademisi

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Manisa'da 4.7, Marmaris açıklarında 4.6...

Manisa'da 4.7, Marmaris açıklarında 4.6...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
28 ayrı suçtan aranıyordu! Cezaevi firarisi evinde yakalandı

28 ayrı suçtan aranıyordu! Evinde yakalandı

Haber Global'de deprem! Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş istifa etti!

Haber Global'de deprem! Erdoğan Aktaş istifa etti

İslamiyeti anlatmak için İngiltere'den Mekke'ye yürüyor

İslamiyeti anlatmak için İngiltere'den Mekke'ye yürüyor

Son dakika: Kritik MGK 4 buçuk saat sürdü! Flaş Libya açıklaması

Kritik MGK 4 buçuk saat sürdü! Flaş Libya açıklaması

6,8 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Malatya'da büyük panik! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan genç intihar etti

Cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan genç intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.