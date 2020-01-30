Azerbaycan'da "Abay Yılı"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, "Abay Kunanbayev Yılı" açılış töreni düzenlendi.

TÜRKSOY'un 2020'yi Kazak edebiyatının öncülerinden "Abay Kunanbayev Yılı" ilan etmesi dolayısıyla Uluslararası Türk Akademisince Bakü Devlet Üniversitesinde (BDÜ) düzenlenen etkinliğe, Türk dünyasından çok sayıda, bilim, sanat ve edebiyat insanı katıldı.

Kazakistan Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesinin destekleriyle düzenlenen törende, Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Mehebbet Veliyeva, BDÜ Rektörü Prof. Dr. Elçin Babayev, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdad Amreyev, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ile TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı da yer aldı.

Törende Türkiye'yi Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez ile YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Şişman temsil etti.

Etkinlik kapsamında BDÜ bünyesinde kurulan Abay Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.