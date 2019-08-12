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Azerbaycan’da bayram namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 09:42 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nda Azerbaycan’daki Müslümanlar sabah erken saatlerden itibaren camilerde bayram namazını kılmak üzere toplandı.Azerbaycan’ın dini konularda tek yetkili kurumu olan Kafkas Müslümanları İdaresinin (KMİ) bayram namazının bugün kılınacağına ilişkin yayınladığı duyuru doğrultusunda ülkedeki vatandaşlar camilere akın etti.Başkent Bakü’de Kurban Bayramı, kılınan bayram namazı ile başladı.

Kurban Bayramı’nda Azerbaycan’daki Müslümanlar sabah erken saatlerden itibaren camilerde bayram namazını kılmak üzere toplandı.
Azerbaycan’ın dini konularda tek yetkili kurumu olan Kafkas Müslümanları İdaresinin (KMİ) bayram namazının bugün kılınacağına ilişkin yayınladığı duyuru doğrultusunda ülkedeki vatandaşlar camilere akın etti.
Başkent Bakü’de Kurban Bayramı, kılınan bayram namazı ile başladı. Ejderbey Camisi’nde cemaatin kalabalık olması sebebiyle bayram namazı ikinci kez kılındı.
Bütün İslam dünyasının Kurban Bayramı’nı tebrik eden Azerbaycanlı Halit Paşa, “Bütün Türk, Müslüman dünyasına mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum. İşgal olunan topraklarımızın Ermenilerden kurtarılması için Türk dünyası ve Azerbaycan’ın birliği, iriliği ve diriliği lazım. Bu yolda Allah bize yardımcı olsun” dedi.
Elçin Memmedli ise “Azerbaycan’ın, bütün Türk dünyasının, bütün İslam dünyasının Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah kestiğimiz bütün kurbanları kabul etsin. Niyet edip de kesemeyenlerin de Allah niyetlerini kabul etsin. İnşallah bütün dünya Türk’ün gücünden, kuvvetinden konuşsun. Gelecekte Kurban Bayramı’nı işgal olunmuş topraklarımızda kutlayalım ve kurbanlarımızı orada keselim” ifadelerini kullandı.
Bayramın dayanışma, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Dr. Nazım Cefersoy, “Türk dünyasının ve Müslüman aleminin gerçekten huzura ihtiyacı var. İnsanlığa, Türk dünyasına, İslam dünyasına daha hayırlı, daha başarılı, daha az sıkıntılı bir bayram diliyorum. İnşallah yerini, yurdunu kaybetmiş Azerbaycan’daki muhacirler ya da Suriye’deki göçmenler kendi vatanlarında daha rahat yaşama imkanı kazanırlar. Hepinizin bayramı kurlu olsun” diye konuştu.
Kurban Bayramı dolayısıyla Azerbaycan’da bugün ve yarın resmi tatil ilan edildi.

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