HABER

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 20:09 | Son Güncelleme

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Kral Abdullah'ı resmi törenle karşıladı.

Azerbaycan ve Ürdün milli marşlarının okunduğu tören sonrasında Aliyev ve Kral Abdullah, ikili görüşme gerçekleştirdi.

Aliyev, Azerbaycan ve Ürdün'ün uluslararası kurumlarda birbirini çok önemli konularda desteklediğini, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ticari verileri incelediğini belirten Aliyev, "Bu konuda daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yıl Ürdün'den Azerbaycan'a gelen turist sayısının artmasından memnun oldum. Artış yüzde 20'den fazla. Doğrudan uçuşların yapılmasını da müzakere edebiliriz." şeklinde konuştu.

Kral 2. Abdullah da Azerbaycan'la siyasi, askeri ve istihbarat alanlarında çok güçlü ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

Azerbaycan'ı ve Cumhurbaşkanı Aliyev'i dost olarak gördüklerini belirten Kral Abdullah, "Ekonomik ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Bugün bu konuları görüşeceğiz ama buraya gelip sizin bölgedeki ve dünyadaki rolünüz için teşekkür etmek istedim. Bölgemizdeki zorluklarla nasıl başa çıkılacağı konusunu da konuşacağız. Sizin liderliğinize, ülkemize karşı iyi niyetinize ve desteğinize her zaman güveniyorum. Bu güzel dostluk için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

PARTNER 11 kişiye tecavüz etti! Şoke eden açıklama: Yanlışlıkla oldu 11 kişiye tecavüz etti! Şoke eden açıklama: Yanlışlıkla oldu
Altun: Erdoğan'ın Nobel açıklaması Orhan Pamuk'a yönelik değilAltun: Erdoğan'ın Nobel açıklaması Orhan Pamuk'a yönelik değil
Dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği Hatay’da görüntülendiDünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği Hatay’da görüntülendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan İlham Aliyev Ürdün Kralı II. Abdullah

En Çok Okunan Haberler

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

KYK borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

KYK borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Cenazesi evine getirildi! Büyük kalabalık

Cenazesi evine getirildi! Büyük kalabalık

Tecavüzle suçlanan profesörün davasında yeni gelişme

Tecavüzle suçlanan profesörün davasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşini 21 yerinden bıçakladı! Mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı! Mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti

Ceren'in katilinin yaraladığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Linç edilecekti

Katilin yaraladığı polislerin ifadesi ortaya çıktı

Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında baton bulundu

Uludağ'daki aramalarda yeni gelişme

Şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Üstçavuş Esma Çevik'e gözyaşlarıyla veda

Ceylan ailesi PKK'dan kurtarılan oğullarına kavuştu

2 ay sonra oğullarına kavuştular

Akıma kapılan MHP'li başkan ağır yaralandı

MHP'li başkan akıma kapıldı! Ağır yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.