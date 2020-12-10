Azerbaycan'da Dağlık Karabağ Zaferi Askeri Geçitle Kutlandı

"Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor" diyen Erdoğan, "Bugüne kadar siyasi ve askeri alanda sürdürülen mücadele bundan sonra çok daha farklı cephelerde devam edecektir" ifadesini kullandı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın verdiği mücadeleyle ilgili, "Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Bunları görmezden gelenlerin gözleri kadar vicdanları da körleşmiştir. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur" dedi ve "Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır" şeklinde konuştu.

Azerbaycan'da, Rusya'nın arabulucuğunda imzalanan ve Dağlık Karabağ'ın bazı bölgelerinin Ermenistan'dan alınarak Bakü'nün kontroluna geri verilmesini sağlayan ateşkes anlaşmasıyla sonuçlanan zaferi kutlamak için askeri geçit töreni düzenlendi.

Ermenistan'ın Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işlediğini ancak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savaş meydanında tekrar kazandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Aliyev ise ülkesini yalnız bırakmayan ve her fırsatta haklı olduklarını vurgulayan Erdoğan'a teşekkürlerini sundu ve Dağlık Karabağ'ı yeniden inşa edeceklerini, bunun için gereken irade ve imkanlara sahip olduklarını dile getirdi.

Bir ay önce imzalanan barış anlaşması, Dağlık Karabağ'ın kontroluna ilişkin anlaşmazlık nedeniyle çıkan, gerek Azeri gerekse Ermeni tarafının binlerce kayıp verdiği ve altı hafta süren çatışmaları sonlandırmıştı.

Azerbaycan'da büyük bir zafer olarak tanımlanan anlaşma, Ermenistan'daysa muhalefet destekçilerinin Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep ettiği kitlesel protestolara yol açmıştı.

Azerbaycan'ın kazanımları, eski Sovyetler Birliği'nin egemen olduğu ve Kremlin'in kendi nüfuz alanı içinde kabul ettiği Kafkasya bölgesinde Türkiye'nin rolünü pekiştirmesi nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından da önemli bir jeopolitik zafer olarak niteleniyor.