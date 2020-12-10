Azerbaycan'da Dağlık Karabağ Zaferi Askeri Geçitle Kutlandı

Azerbaycan'da, Rusya'nın arabulucuğunda imzalanan ve Dağlık Karabağ'ın bazı bölgelerinin Ermenistan'dan alınarak Bakü'nün kontroluna geri verilmesini sağlayan ateşkes anlaşmasıyla sonuçlanan zaferi kutlamak için askeri geçit töreni düzenlendi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan'a karşı başarı elde edilmesinde kilit rol oynayan müttefiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği geçit töreni, Zafer Günü kutlamaları kapsamında Bakü'nün Azatlık Meydanı'nda yapıldı.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın verdiği mücadeleyle ilgili, "Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Bunları görmezden gelenlerin gözleri kadar vicdanları da körleşmiştir. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur" dedi ve "Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır" şeklinde konuştu.
"Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor" diyen Erdoğan, "Bugüne kadar siyasi ve askeri alanda sürdürülen mücadele bundan sonra çok daha farklı cephelerde devam edecektir" ifadesini kullandı.
Ermenistan'ın Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işlediğini ancak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savaş meydanında tekrar kazandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Aliyev ise ülkesini yalnız bırakmayan ve her fırsatta haklı olduklarını vurgulayan Erdoğan'a teşekkürlerini sundu ve Dağlık Karabağ'ı yeniden inşa edeceklerini, bunun için gereken irade ve imkanlara sahip olduklarını dile getirdi.
Bir ay önce imzalanan barış anlaşması, Dağlık Karabağ'ın kontroluna ilişkin anlaşmazlık nedeniyle çıkan, gerek Azeri gerekse Ermeni tarafının binlerce kayıp verdiği ve altı hafta süren çatışmaları sonlandırmıştı.
Azerbaycan'da büyük bir zafer olarak tanımlanan anlaşma, Ermenistan'daysa muhalefet destekçilerinin Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep ettiği kitlesel protestolara yol açmıştı.
Azerbaycan'ın kazanımları, eski Sovyetler Birliği'nin egemen olduğu ve Kremlin'in kendi nüfuz alanı içinde kabul ettiği Kafkasya bölgesinde Türkiye'nin rolünü pekiştirmesi nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından da önemli bir jeopolitik zafer olarak niteleniyor.
Geçit töreninde 3.000'den fazla askeri personel yer alırken aralarında savaş sırasında Ermenistan güçlerinden ele geçirilenlerin de bulunduğu 150 parça askeri ekipman sergilendi. Türk askeri personelinin de katıldığı tören esnasında Bakü Körfezi'nde donanmaya ait gemiler çeşitli manevralar gerçekleştirdi.
İmzalanan barış anlaşması uyarınca Dağlık Karabağ'ın bazı kesimleri ve etrafındaki yedi bölgenin tamamı, etnik Ermeni güçlerin egemenliğindeki 30 yılın ardından Azerbaycan'a verildi.
Türkiye, ateşkes anlaşmasından sonra Rusya'yla Azerbaycan'da ortak gözlem merkezi kurmak için bir mutabakat imzalamıştı.
Rus yetkililer, Ankara'nın Azerbaycan topraklarındaki gözlem merkezinde üstleneceği rolünün kısıtlı olacağını, Türk barış gücü yetkililerinin Dağlık Karabağ'a girmeyeceğini kaydetmişti.
Uluslararası arenada Azerbaycan'ın bir parçası olarak kabul edilen Dağlık Karabağ'da nüfusun çoğunluğunu oluşturan etnik Ermeniler, Azeri yönetimini reddediyor.