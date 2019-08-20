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Azerbaycan’da düşen askeri uçağın pilotunun naaşı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 13:10 | Son Güncelleme

Azerbaycan’da eğitim uçuşu zamanı düşen MiG-29 savaş uçağının pilotunun naaşı bulundu.Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Temmuz’da gece eğitim uçuşu zamanı düşen MiG-29 savaş uçağını kullanan pilot Reşad Atakişiyev’in naaşının ve uçağın kalıntılarının denizden çıkarıldığı belirtildi.

Azerbaycan’da eğitim uçuşu zamanı düşen MiG-29 savaş uçağının pilotunun naaşı bulundu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Temmuz’da gece eğitim uçuşu zamanı düşen MiG-29 savaş uçağını kullanan pilot Reşad Atakişiyev’in naaşının ve uçağın kalıntılarının denizden çıkarıldığı belirtildi. Yetkililer uçağın pilotu Reşad Atakişiyev’in yarın askeri törenle defnedilmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını vurguladı. Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı MiG-29 savaş uçağı, 24 Temmuz akşam saatlerinde eğitim uçuşu gerçekleştirirken, Hazar Denizi’ne düşmüştü. Hazar Denizi’ne düşen uçağın bulunması için yapılan arama kurtarma çalışmalarına Türkiye’den uzman ekip de katılmıştı.

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