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Azerbaycan'da düşen savaş uçağı için Türkiye'den ekip davet edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 17:49 | Son Güncelleme

Azerbaycan'da düşen savaş uçağı için Türkiye'den ekip davet edildi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da eğitim uçuşu gerçekleştirirken Hazar Denizi'ne düşen uçağın bulunması için Türkiye'den uzman ekip davet edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, eğitim uçuşu sırasında düşen MiG-29 savaş uçağın arama çalışmalarının, profesyonel dalgıçlar ve modern denizaltı robotlarla devam ettirildiği bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına takviye güçlerin katılması için Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarına başvuruda bulunulduğu, yakın zamanda Türkiye'den uzman bir ekibin Bakü'ye geleceği kaydedildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı MiG-29 savaş uçağı, 24 Temmuz akşam saatlerinde eğitim uçuşu gerçekleştirirken, Hazar Denizi'ne düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Hazar Denizi'ne düşen uçak MİG_29 uçak

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