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Azerbaycan'da düşen savaş uçağını arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağını arama çalışmalarına destek veren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK timi, uçağın enkazını tespit etti

Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağını arama çalışmalarına destek veren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK timinin, uçağın enkazını tespit ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MİG-29 savaş uçağının bulunması amacıyla bölgeye giden SAK timinin, uçağın enkazını ROV cihazıyla tespit ettiği belirtildi.

Enkazın tespitinin ardından dalış yapılarak uçağın büyük ve küçük parçalarının görüntüsünün alındığı kaydedildi.

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Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait savaş uça Milli Savunma Bakanlığı

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