HABER

Azerbaycan'da FETÖ'den yakalanan öğretmen tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 18:14 | Son Güncelleme

  FETHULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen öğretmen Mehmet Gelen, Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen öğretmen Mehmet Gelen, Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Azerbaycan'da faaliyetleri durdurulan FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı tespit edilen Mehmet Gelen, Azerbaycan güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Devreye giren Türk güvenlik güçleri, Mehmet Gelen'i, 29 Aralık 2018 tarihinde Ankara'ya getirdi. Terörle Mücadele Şube ekiplerine teslim edilen Gelen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Gelen, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'ya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mehmet Gelen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
-Şüphelinin adliyeden çıkarken görüntüsü
Haber-Kamera: Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

PARTNERBurcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!Burcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!
Vali Bilmez, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne atandıVali Bilmez, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne atandı
Hayvan yemi yüklü hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldiHayvan yemi yüklü hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Mehmet Gelen tutuklandı

MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Tutuklandı

Kayseri'de sokak köpekleri saldırısı! Lise öğrencisi Mehmet Özer hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda yeni gelişme! 12 kişi için tutuklama kararı

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda 12 tutuklama

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi

Teslim olan PKK'lı terörist, örgütün iğrenç yüzünü anlattı

Teslim oldu, her şeyi anlattı! Yaralı teröriste tecavüz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.