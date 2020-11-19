Azerbaycan'da Gazeteci Aslanov'a 16 Yıl Hapis Cezası

Azerbaycan’da Polad Aslanov isimli gazeteci, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aslanov’un eşi Gulmira Aslanov, eşine verilen cezanın siyasi bir karar olduğunu ve yaptığı haberler nedeniyle kendisinden intikam almak adına hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.
Xeberman isimli internet haber sitesinin kurucusu ve yöneticisi olan Polad Aslanov, vatan hainliği suçlamasıyla yargılandığı mahkeme tarafından suçlu bulundu. Xeberman internet sitesi ulusal, uluslararası ve ülkedeki rüşvet iddialarıyla ilgili yaptığı haberlerle biliniyor.
Gulmira Aslanov, mahkemenin kararını temyize götüreceklerini ve tüm yargı sürecinin kurmaca olduğunu iddia etti.
Amerika’nın Sesi’ne davayla ilgili açıklamada bulunan Gulmira Aslanov “Soruşturma 17 aydır devam ediyor ancak Polad Aslanov’un davasıyla ilgili tek bir gerekçe dahi üretemediler” dedi.
Aslanov, 2019 yılının Haziran ayında eşi ve kızıyla birlikte bir yakınlarının İran’daki düğününe giderken İran sınırında gözaltına alındı.
Eşi ve kızı serbest bırakılan Aslanov tutuklandı ve Azerbaycan’la ilgili güvenlik ve savunma kapasitesi hakkındaki bilgileri yabancı ülkelere vermekle suçlandı.
Gulmira Aslanov “Hükümet adına tanıklık yapan 18 kişi eşimin casusluk yaptığına dair hiçbir kanıt sunamadılar” dedi.
Açlık grevi
Avrupa Gazeteciler Güvenliği Platformu açıklamasına göre Aslanov, tutuklanmasının ardından Ağustos ayında açlık grevi başlattı. Polad Aslanov, kendisinin hükümetle ilgili yaptığı yolsuzluk haberleri nedeniyle tutuklandığına inanıyor.
Merkezi New York’ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi CPJ de Azerbaycanlı yetkililerden Aslanov’un serbest bırakılmasını istedi.
CPJ’in Aralık 2019 ‘da yayımladığı raporuna göre Azerbaycan’da en 6 gazeteci yaptıkları haberler nedeniyle tutuklu bulunuyor.
ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Misyonu siyasi danışmanı da Aslanov, ve muhalefet partilerinin üyeleri de dahil olmak üzere Azerbaycan'daki tutuklamaları rahatsız edici olarak nitelendirdi.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Misyonu siyasi danışmanı Elisabeth Rosenstock-Siller Ekim ayında Viyana’da yaptığı açıklamada Azerbaycan hükümetine yönelik olarak “Aralarında Fuad Gahramanli ve Polad Aslanov’un da bulunduğu insan hakları ve özgürlük haklarını kullnanan herkesi serbest bırakması çağrısı yapıyoruz” dedi.
Sorunlu tutuklamalar
Hükümet kontrolünde olmayan medya kuruluşlarındaki gazetecilerin sık sık tutuklanmaları ve medyaya yönelik baskılar Azerbaycan’daki basin özgürlüğü konusundaki tartışmaları arttırıyor.
Azerbaycan’da neredeyse tüm büyük basın yayın kuruluşları hükümetin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle ülke dışından yayın yapmak durumunda kalıyor. Azerbaycan, 2009 yılından buy ana Amerika’nın Sesi, Radio Free Europe/Radio Liberty ve BBC’nin ülkede radyo ve TV yayınları yapmasına izin vermiyor.
Azerbaycan dünya basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 168. sırada yer alıyor.