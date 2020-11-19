Azerbaycan'da Gazeteci Aslanov'a 16 Yıl Hapis Cezası

Azerbaycan’da Polad Aslanov isimli gazeteci, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aslanov’un eşi Gulmira Aslanov, eşine verilen cezanın siyasi bir karar olduğunu ve yaptığı haberler nedeniyle kendisinden intikam almak adına hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Xeberman isimli internet haber sitesinin kurucusu ve yöneticisi olan Polad Aslanov, vatan hainliği suçlamasıyla yargılandığı mahkeme tarafından suçlu bulundu. Xeberman internet sitesi ulusal, uluslararası ve ülkedeki rüşvet iddialarıyla ilgili yaptığı haberlerle biliniyor.

Gulmira Aslanov, mahkemenin kararını temyize götüreceklerini ve tüm yargı sürecinin kurmaca olduğunu iddia etti.

Amerika’nın Sesi’ne davayla ilgili açıklamada bulunan Gulmira Aslanov “Soruşturma 17 aydır devam ediyor ancak Polad Aslanov’un davasıyla ilgili tek bir gerekçe dahi üretemediler” dedi.

Aslanov, 2019 yılının Haziran ayında eşi ve kızıyla birlikte bir yakınlarının İran’daki düğününe giderken İran sınırında gözaltına alındı.

Eşi ve kızı serbest bırakılan Aslanov tutuklandı ve Azerbaycan’la ilgili güvenlik ve savunma kapasitesi hakkındaki bilgileri yabancı ülkelere vermekle suçlandı.