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Azerbaycan’da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kurban kesimi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 13:58 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk hayırseverlerin kurduğu Gençliğe Yardım Fonu (GYF) Kurban Bayramı’nda da yardım faaliyetlerini Azerbaycan’da sürdürüyor.Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaklaşık 1610 hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk hayırseverlerin kurduğu Gençliğe Yardım Fonu (GYF) Kurban Bayramı’nda da yardım faaliyetlerini Azerbaycan’da sürdürüyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaklaşık 1610 hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu sene Bakü ve diğer bölgelerde toplam bin 1610 hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Tüm dünya Müslümanlarının Kurban Bayramı’nı tebrik eden Türkiye Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavir Vekili Mahmut Ağırman, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak 26 yıldan beri Azerbaycan’da dostlarımızla birlikte kurban faaliyetlerine devam ediyoruz ve kesmiş olduğumuz kurbanları hak sahiplerine sağlıklı bir şekilde ulaştırmanın mutluluğunu, huzurunu beraberce yaşıyoruz. Özellikle 149 ülkede ve Azerbaycan’da 5 bölgede olmak kaydıyla 1610 hisseyi hak sahiplerine, kardeşlerimize, Azerbaycanlı dostlarımıza, emanetlerini sağlıklı bir şekilde teslim etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Gençliğe Yardım Fonu (GYF) Başkanı Ahmet Tecim ise "Bu yılda Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı olarak Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının katkılarıyla 1316 hisse kurban kesmiş olacağız. Daha çok büyükbaş olarak kesiyoruz. Kestiğimiz kurbanların büyük bir kısmını mültecilere, şehit ailelerine, ihtiyaç sahiplerine, üniversite öğrencilerine ulaştıracağız. Bu vesileyle bu bağışta bununa Türk halkına her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Bakü ve bölgelerde kesilen kurbanlar ihtiyacı olan ailelere, gazilere ve Karabağ göçmenlerine dağıtıldı.

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