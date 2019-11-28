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Azerbaycan’da iktidar partisi meclisi feshetmek için harekete geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 15:30 | Son Güncelleme

Azerbaycan’da iktidarda bulunan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), meclisi feshetmek için harekete geçti.Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Sekreteri Ali Ahmedov, parti kurmayları ile düzenlediği basın toplantısında, oy çokluğuyla Azerbaycan Milli Meclisi’nin feshedilmesine karar verdiklerini açıkladı.

Azerbaycan’da iktidarda bulunan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), meclisi feshetmek için harekete geçti.
Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Sekreteri Ali Ahmedov, parti kurmayları ile düzenlediği basın toplantısında, oy çokluğuyla Azerbaycan Milli Meclisi’nin feshedilmesine karar verdiklerini açıkladı. Alınan bu kararın Cumhurbaşkanı’na sunulacağını belirten Ahmedov, Cumhurbaşkanı’nın onaylaması durumunda Azerbaycan’da yeni parlamentonun oluşturulması için seçime gidileceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in son dönemdeki reformlarına dikkat çeken Ali Ahmedov,“Reformların ön saflarında birçok önemli neden var. Azerbaycan’da iyi eğitimli ve iyi yetişmiş, çağdaş bir genç nesil oluşuyor. Bu genç neslin Azerbaycan’ın daha da gelişmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Genç insanlarımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Son kararı Aliyev verecek
Yeni Azerbaycan Partisi’nin kurmayları Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek erken seçim çağrısında bulunacak. Eğer karar Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilirse Azerbaycan’da erken meclis seçimine yapılacak. Bir sonraki parlamento seçimlerinin tarihi Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor.

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