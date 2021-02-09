HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Azerbaycan’da işgalden kurtarılan köyde mayın patlaması: 4 asker yaralandı

Azerbaycan’da işgalden kurtarılan köyde mayın patlaması: 4 asker yaralandı

09.02.2021 14:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Terter iline bağlı Sukavuşan köyünde mayın patlaması sonucu 4 asker yaralandı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter şehrinin Sukavuşan köyünde Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu biri yarbay olmak üzere 4 askerin yarandığı belirtildi.

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Terter iline bağlı Sukavuşan köyünde mayın patlaması sonucu 4 asker yaralandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter şehrinin Sukavuşan köyünde Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu biri yarbay olmak üzere 4 askerin yarandığı belirtildi. Açıklamada, meydana gelen patlama sonucunda yaralanan Kamil Duniyev, Hasan Ahmedzade, Elşad Orucov ve Muharrem Ağayev isimli 4 askerin ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildiği ve durumlarının stabil olduğu kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
'Pembe maske' operasyonunda böyle yakalandılar'Pembe maske' operasyonunda böyle yakalandılar
66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Marketlere yeni düzenleme! Hangi meyve ve sebzeler açıkta satılamayacak? İşte yanıtı

Marketlere yeni düzenleme!

Üniversiteler için 'fuhuş evleri' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında dava

Üniversiteler için 'fuhuş evleri' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında dava

Ankara'da kadınları fuhşa zorlayan çeteye 'pembe maske' operasyonu: 14 gözaltı

'Pembe maske' operasyonunda böyle yakalandılar

İzmir için bir ilk! 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası dikkat çeken karar

İzmir için bir ilk! 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası dikkat çeken karar

AFAD, İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı: 193 çatı uçtu, 3 kişi yaralandı

AFAD, İstanbul'daki fırtınanın bilançosunu açıkladı

Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın yaşamı başarı ve ödüllerle dolu: Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra kimdir?

Prof. Dr. Ayşe Buğra kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.