Azerbaycan’da işgalden kurtarılan köyde mayın patlaması: 4 asker yaralandı

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Terter iline bağlı Sukavuşan köyünde mayın patlaması sonucu 4 asker yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter şehrinin Sukavuşan köyünde Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu biri yarbay olmak üzere 4 askerin yarandığı belirtildi. Açıklamada, meydana gelen patlama sonucunda yaralanan Kamil Duniyev, Hasan Ahmedzade, Elşad Orucov ve Muharrem Ağayev isimli 4 askerin ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildiği ve durumlarının stabil olduğu kaydedildi.

