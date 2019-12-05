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Azerbaycan'da "Kamu Hizmetinde İnsan Kaynakları Yönetimi" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 12:56 | Son Güncelleme

Azerbaycan'da "Kamu Hizmetinde İnsan Kaynakları Yönetimi" konferansı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan davet edilen uzmanların katılımıyla "Kamu Hizmetinde İnsan Kaynakları Yönetimi: Uluslararası Trendler ve Ulusal Tecrübeler" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kamu Yönetimi Akademisinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından düzenlenen konferansın açılışına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC'nin Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral, yaptığı konuşmada, insan gücünün bir devletin en önemli milli serveti olduğunu söyledi.

Elektronik dünyada hiçbir sınır bulunmadığını ifade eden Özoral, "İnsan kaynaklarının yetiştirilmesi bugün her şeyden daha önemli hale gelmiştir. Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra Türkiye'nin buraya yaptığı yatırımlarda verdiği öncelik yeni Azerbaycan'ı kuracak nesillerin yetiştirilmesi oldu. Türkiye'de çok sayıda gence eğitim bursu sağladık." diye konuştu.

Özoral, artık Azerbaycan'da dünya çapında rekabete katılabilecek gençlerin bulunduğunu kaydederek "Bu gençlerin yetiştirilmesinde Türkiye'nin de payı olmasından gurur duyuyoruz. Çünkü Azerbaycan'ın gücü Türkiye'nin gücüdür. Bir olmakla bütün dünyada daha fazla ses getiriyoruz." dedi.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki de TİKA olarak 25 yıldır faaliyet gösterdikleri Azerbaycan'da ekonomiden tarıma, sağlıktan eğitime birçok alanda proje yaptıklarını, bunların tamamında da insan nitelikli kaynakların yetiştirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

ATİB Başkanı Cemal Yangın da eğitim kurumları ile reel sektörün bir arada olması gerektiğine vurgu yaparak öğrencilerin tecrübe kazanması ve gelecek hedeflerini belirlemeleri için iş dünyası olarak desteğe hazır olduklarını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kamu Yönetimi Akademisi Rektörü Prof. Dr. Urhan Elekberov'un moderatör olduğu açılış toplantısında, İstanbul Bilişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç "Kamu personel yönetiminde yeni yaklaşımlar" konulu sunum yaptı.

Konferans, kamuda insan kaynakları yönetimi alanında uluslararası uygulamalar, genç kamu personelinin ortak eğitimi, karşılıklı tecrübe paylaşım programının oluşturulmasına yönelik sunumlarla devam etti.

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