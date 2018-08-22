Azerbaycan'da Kurban Bayramı

BAKÜ (AA) - Kurban Bayramı'nı Türkiye'den bir gün sonra idrak eden Azerbaycan'da vatandaşlar, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Başkent Bakü'de halk, Ejder Bey, Lezgi, Garaçukur ve İlahiyat camilerini doldurdu. Camilerde yer bulamayanlar namazlarını avlularda kıldı.

Bakü'nün en büyük camilerinden Haydar Camisi de bayram namazını kılmak için gelenlerle doldu.

Namaz sonrası bayramlaşan Bakülüler, kurbanlarını kesmek için hayvan pazarları ve kesimhanelere yöneldi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yayımladığı bayram mesajında vatandaşların bayramını kutladı.

