GEDEBEY (AA) - Azerbaycan'ın Gedebey bölgesinde devam eden Milli Yayla Festivali yoğun ilgi gördü.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) öncülüğünde Cevat Han Tarih ve Kültür Vakfı ile Gedebey Valiliğinin Düzyurd-Miskinli Yaylası'nda düzenlediği festivalin üçüncü ve son günü de coşkulu ve renkli görüntülere sahne oldu.

Açılışında Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın onur konuğu olarak bulunduğu festivali, üç gün boyunca 16 ülkeden binlerce kişi ziyaret etti.

Azerbaycan'da ilk kez düzenlenen festivalin son gününde yaylaya çıkan ziyaretçiler, festival alanında kurulan "Etno Kasabası"nda zanaatkarlar köşesi ve pazar yerini gezdi, geleneksel lezzetleri tattı.

Pazar yerinde satışa çıkartılan organik ürünler ve hediyelik eşyalar, davetlilerden büyük ilgi gördü. Kırgız okçular ile İranlı ve Azerbaycan Türkü pehlivanların gösterileri ilgiyle izlendi.

Çeşitli müzik ve dans gösterilerinin yapıldığı festivalin ziyaretçilerinden bazıları, kendi çadırlarını kurarak piknik yaptı, bazıları da etkinliklere katılarak hafta sonunun keyfini çıkardı.