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Azerbaycan'da "Milli Yayla Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 16:35 | Son Güncelleme

TİKA öncülüğünde Düzyurd-Miskinli Yaylası'nda düzenlenen festivalin üçüncü ve son günü de coşkulu ve renkli görüntülere sahne oldu - Gedebey Valisi İbrahim Mustafayev: - "Özellikle TİKA'ya teşekkür ederim. Çünkü onların büyük desteği oldu" - TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki: - "Azerbaycan için bir ilk olan bu festivalin gelenekselleşeceğine inanıyoruz"

GEDEBEY (AA) - Azerbaycan'ın Gedebey bölgesinde devam eden Milli Yayla Festivali yoğun ilgi gördü.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) öncülüğünde Cevat Han Tarih ve Kültür Vakfı ile Gedebey Valiliğinin Düzyurd-Miskinli Yaylası'nda düzenlediği festivalin üçüncü ve son günü de coşkulu ve renkli görüntülere sahne oldu.

Açılışında Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın onur konuğu olarak bulunduğu festivali, üç gün boyunca 16 ülkeden binlerce kişi ziyaret etti.

Azerbaycan'da ilk kez düzenlenen festivalin son gününde yaylaya çıkan ziyaretçiler, festival alanında kurulan "Etno Kasabası"nda zanaatkarlar köşesi ve pazar yerini gezdi, geleneksel lezzetleri tattı.

Pazar yerinde satışa çıkartılan organik ürünler ve hediyelik eşyalar, davetlilerden büyük ilgi gördü. Kırgız okçular ile İranlı ve Azerbaycan Türkü pehlivanların gösterileri ilgiyle izlendi.

Çeşitli müzik ve dans gösterilerinin yapıldığı festivalin ziyaretçilerinden bazıları, kendi çadırlarını kurarak piknik yaptı, bazıları da etkinliklere katılarak hafta sonunun keyfini çıkardı.

- Festival geleneksel hale gelecek

Gedebey Valisi İbrahim Mustafayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivali, beklenilenden fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Organizatörlere teşekkürlerini ileten Mustafayev, "Özellikle TİKA'ya teşekkür ederim. Çünkü onların büyük desteği oldu." dedi.

Festivalin Gedebey ilinin turizm potansiyelinin gelişmesinde büyük katkı sağlayacağını ifade eden Mustafayev, bunu geleneksel hale getireceklerini söyledi.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, Azerbaycan'da daha önce böyle bir etkinliğin gerçekleştirilmediğini, bir rüya ile yola çıktıklarını ve bugün festival alanının binlerce kişi tarafından doldurulduğunu kaydetti.

Tiryaki, "Hem kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması hem de geleneksel oyunlarımızın daha çok kişi tarafından tanınması için çalışıyorduk. Türk cumhuriyetlerinden, Rusya'dan, Irak'tan, İran'dan, Balkanlar'dan gelen misafirlerimizle çok coşkulu bir ortamda bir araya geldik. Azerbaycan için bir ilk olan bu festivalin gelenekselleşeceğine inanıyoruz. Biz de bunun temelini atan kurum olarak, TİKA olarak bu işin içerisinde olmaktan büyük gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cevat Han Tarih ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Müzadil Hasanov, projeye inandıkları ve destek verdikleri için TİKA'ya ve Gedebey Valiliğine teşekkür etti.

Festivalde adeta izdiham yaşandığını vurgulayan Hasanov, festivali geleneksel hale getirmeyi ve katılımı daha da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Festival, akşam saatlerinde sona erecek

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan festival Gedebey Teoman Tiryaki

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