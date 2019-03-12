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Azerbaycan'da nevruz coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 21:00 | Son Güncelleme

Baharın habercisi Nevruz Bayramı'nın sembollerinden "rüzgar çarşambası" renkli görüntülere sahne oldu

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, baharın habercisi Nevruz Bayramı'nın sembollerinden "rüzgar çarşambası" kutlandı.

Azerbaycanlılar, eski geleneklerinde yer alan "dört çarşambanın" üçüncüsü olan ve Anadolu'daki cemre inanışına benzer özellikler taşıyan "rüzgar çarşambası" dolayısıyla mahallelerde yakılan ateşler etrafında bir araya geldi.

Ülkede en önemli bayram olarak kabul edilen nevruz nedeniyle ateş etrafına toplanan halk, şarkı ve türküler söyleyerek eğlendi. Milli dansların yapılığı, halayların çekildiği eğlenceler, çocukların ateşin üzerinde atlamasıyla son buldu.

Nevruz kutlamalarına bir ay öncesinde başlayan Azerbaycanlılar, su, ateş, rüzgar ve toprak çarşambası dedikleri günleri mahallelerde ateş yakarak ve çeşitli eğlenceler düzenleyerek kutluyor.

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Azerbaycan kutlama Nevruz

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