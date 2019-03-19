HABER

Azerbaycan’da Nevruz kutlamaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 16:59 | Son Güncelleme

Baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de festivallerle kutlanıyor.Azerbaycan’ın başkenti Bakü meydanlarında çok büyük şenliklerle kutlanan geleneksel Nevruz Bayramı Festivalleri düzenleniyor.

Baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de festivallerle kutlanıyor.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü meydanlarında çok büyük şenliklerle kutlanan geleneksel Nevruz Bayramı Festivalleri düzenleniyor. Soğuk ve rüzgârlı havaya bakmayarak etkinliklere katılan yerli ve yabancı ziyaretçiler stantlarda Azerbaycan’ın milli kültürünü yansıtan ürünleri, el sanatları, heykeller ve resim sergilerini de yakından inceleme imkânı buldu. Ziyaretçilerin stantlara ve konsere büyük ilgi gösterdiği gözlendi.
Nevruz Bayramı’nın Azerbaycan milli bayramı olduğunu vurgulayan Nezaket Aliyeva, "Nevruz Bayramı toprağın canlanmasını temsil ediyor. Çok güzel bir ortam var. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Şimdi herkesin evinde ’şekerbura’, ’qoğal’, ’semeniler’ var. Sofralarda her zaman bolluk olsun. Bütün Müslümanların, Azerbaycan’ın, Türkiye’dekilerin sofralarında bolluk olsun” ifadelerini kullandı.
Nevruz Bayramı için ailesi ile birlikte İran’dan gelen Ali Ali, "Azerbaycan çok güzel bir ülke. Bakü çok güzel bir şehir. Burada olmaktan memnunuz. Bayramının mübarek olsun” diye konuştu.
Beture Şükürova, "Herkesin bayramını kutluyorum, herkese iyi bayramlar diliyorum. Burada yıllardır herkesin ilgi alanına uygun stantlar kuruluyor. Ülkemize gelen turistler de ülkemizin sembolleriyle tanışmış oluyorlar” diye konuştu.
Azerbaycan’da Nevruz Bayramı dolayısıyla 27 Mart’a kadar resmi tatil ilan edildi ve ülkede hafta boyu çeşitli etkinlikler düzenlenerek kutlamalar yapılacak.

PARTNERBu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!Bu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!
Esra Albayrak teknoloji bağımlılığına dikkat çekti;Esra Albayrak teknoloji bağımlılığına dikkat çekti;
Çiftçilerin tohum mutluluğuÇiftçilerin tohum mutluluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Gülden Aydın hayatını kaybetti

Gülden Aydın hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.