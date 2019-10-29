Azerbaycan'da SOCAR'a ait teknede patlama

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) sismik keşif faaliyetleri için patlayıcı madde taşıyan teknesinde yaşanan patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

SOCAR'dan yapılan açıklamada, Hazar Denizi kıyısındaki Gürgan kasabası yakınlarında patlayıcı madde taşıyan bir teknede patlama meydana geldiği bildirildi.

Yerel saatle 13.30'da yaşanan patlama sonucu teknede bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Teknenin, Gürgan kasabası yönünde yapılan sismik keşif faaliyetleri için patlayıcı madde taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, olayın araştırılması için komisyon kurulduğu ve gelişmelerle ilgili kamuoyunun bilgilendirileceği ifade de edildi.

