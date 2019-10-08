Azerbaycan'da tarihi belgeler sergilendi

Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, etkinlikte yaptığı konuşmada, hem Türkiye hem de Azerbaycan'ın muazzam arşivlere sahip olduğunu, Azerbaycan arşivleriyle çok yakın ilişki içerisinde bulunduklarını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Azerbaycan Milli İncesanat Müzesi iş birliğinde düzenlenen serginin açılışına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Azerbaycanlı milletvekilleri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'deki Osmanlı arşivinin sadece Anadolu tarihine ışık tutmadığını, dünyadaki 40'tan fazla ülkeyi doğrudan kapsadığını belirten Ünal, "Balkanlar'da, Arap coğrafyasında ve Kafkasya'da bir çok tarihi araştırmanın temel kaynağı İstanbul'da bulunan Osmanlı arşividir. Azerbaycan Hanlıkları ile Osmanlı'nın ilişkisini ortaya koyan binlerce belge bulunmaktadır. Bugün bu sergimizde bunlardan sadece 30'una ait görüntü ve bilgiyi göreceksiniz. Bu bile, tarihi süreç içerisinde bölgedeki İran, Rus ve Türk hakimiyet mücadelelerinin ne şekilde olduğunu, Osmanlı ile Azerbaycan Hanlıkları arasındaki sıcak ilişkiyi ortaya koyması adına son derece önemlidir." dedi.

Ünal, arşivlere dayalı çalışmaların artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü gerçek bilgi, doğru bilgi arşivlerdedir. Arşivler ihmal edilerek yazılacak hiçbir tarihi bilgi, gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye ve Azerbaycan tarihi süreç içerisinde birçok tarihi mesele ile karşı karşıya bırakılmak isteniyor. Ama bu bırakılmak istenilen konularda bizlerin karşısına tarihi senetlerle çıkamıyorlar." diye konuştu.