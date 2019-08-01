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Azerbaycan'da tarım sektörü yüzde 13 büyüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 12:26 | Son Güncelleme

Azerbaycan'da tarım sektörü yüzde 13 büyüdü

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da tarım sektörünün yüzde 13 büyüdüğü açıklandı.

Azerbaycan tarım bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılının ilk 6 ayında, toplam tarımsal üretim hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 arttı.

Belirtilen tarih aralığında bitkisel üretimde yüzde 25,6, hayvansal üretimde ise yüzde 2,9 artış yaşandı. Tarım sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 5,6'ya yükseldi.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla patates üretimi yüzde 10,3, mısır dahil olmakla tahıl üretimi yüzde 40,7, sebze üretimi yüzde 13,8, meyve üretimi ise 21,1 arttı.

Azerbaycan, 2019 yılının ilk 6 ayında 411,8 milyon dolar değerinde tarım ürünü ihraç etti. Tarım ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 arttı.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Azerbaycan Tarım Bakanlığı tarım

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