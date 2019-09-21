Azerbaycan'da Türk Ocağı faaliyete başladı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da 1918'de kurulan ve Sovyet ordusunun işgalinden sonra kapatılan Türk Ocağı yeniden faaliyete başladı.

Bakü'de, Şark Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Akif Aşırlı'nın öncülüğünde, milletvekilleri Eflatun Amaşov, Ganire Paşayeva ve Cavanşir Feyziyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi, Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın ve tarihçi Doç. Dr. Firdovsiye Ahmedova tarafından Azerbaycan Türk Ocağı kuruldu.

Uluslararası Basın Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Azerbaycan Türk Ocağı'nın faaliyete başladığı duyuruldu.

Toplantıya, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Cezmi Bayram, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Balcı, kurucular ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Özoral, Azerbaycan Türk Ocağı'nı hayata geçirenlere teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin gücünün Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücünün Türkiye'nin gücü olduğunu belirten Özoral, "28 senedir dünyada çok daha güçlüyüz, çünkü sırtımızı dayayabileceğimiz güçlü bir Azerbaycan var. Azerbaycan'ın bize verdiği gücü her gün çok yakından görüyor ve yaşıyoruz." dedi.