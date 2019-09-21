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Azerbaycan'da Türk Ocağı faaliyete başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 13:55 | Son Güncelleme

Azerbaycan'da Türk Ocağı faaliyete başladı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da 1918'de kurulan ve Sovyet ordusunun işgalinden sonra kapatılan Türk Ocağı yeniden faaliyete başladı.

Bakü'de, Şark Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Akif Aşırlı'nın öncülüğünde, milletvekilleri Eflatun Amaşov, Ganire Paşayeva ve Cavanşir Feyziyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi, Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın ve tarihçi Doç. Dr. Firdovsiye Ahmedova tarafından Azerbaycan Türk Ocağı kuruldu.

Uluslararası Basın Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Azerbaycan Türk Ocağı'nın faaliyete başladığı duyuruldu.

Toplantıya, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Cezmi Bayram, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Balcı, kurucular ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Özoral, Azerbaycan Türk Ocağı'nı hayata geçirenlere teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin gücünün Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücünün Türkiye'nin gücü olduğunu belirten Özoral, "28 senedir dünyada çok daha güçlüyüz, çünkü sırtımızı dayayabileceğimiz güçlü bir Azerbaycan var. Azerbaycan'ın bize verdiği gücü her gün çok yakından görüyor ve yaşıyoruz." dedi.

Özoral, Azerbaycan Türk Ocağı'na büyükelçilik olarak sonuna kadar destek vereceklerini de sözlerine ekledi.

Şark Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aşırlı, Azerbaycan tarihinde büyük rol alan Türk Ocağı'nı yeniden kurmaya karar verdiklerini ve Türk Ocakları Genel Merkezi'nin de rızasını alarak tarihi kuruluşu yeniden faaliyete geçirdiklerini anlattı.

Aşırlı, Türk dünyasının gelişmesini, diğer Türk ülkeleriyle ilişkilere ve değerlere sahip çıkmayı amaçladıklarını kaydetti.

Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Prof. Dr. Bayram, Türk Ocakları'nın kurulduğu 1912'den itibaren sadece Türkiye'nin değil tüm Türk dünyasının derneği olarak faaliyet gösterdiğini dile getirdi. Bayram, Azerbaycan Türk Ocağı'nın kurulmasını desteklediklerinin altını çizdi.

Milletvekilleri Feyziyev, Paşayeva ve Amaşov, ATİB Başkanı Yangın ve Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi, konuşmalarında, kuruluşunda bulundukları Azerbaycan Türk Ocağı'nı desteklerini ifade etti.

- Azerbaycan'da Türk Ocağı

Azerbaycan'da Türk Ocağı, Kafkas İslam Ordusu Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtardıktan sonra 1918'de kurulmuştu.
Azerbaycan Türk Ocağı, 1912'de İstanbul'da kurulan "Türk Ocağı'nın Bakü Şubesi" diye isimlendirilmiş, ocağın tüzüğü aynen kabul edilmişti.

Osmanlı Türkleri ile Azerbaycan Türklerini birbirine tanıtmayı, Azerbaycanlıların bilim ve eğitim alanında gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan Azerbaycan Türk Ocağı, Sovyet ordusunun Azerbaycan'ı 28 Nisan 1920'de işgal etmesinin ardından kapanmıştı.

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Azerbaycan Azerbaycan Türk Ocağı Erkan Özoral

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