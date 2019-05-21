Azerbaycan’da yaşayan Ahıska Türkleri iftarda bir araya geldi

Azerbaycan’da yaşayan Ahıska Türkleri Saatlı ilinde gerçekleştirilen iftarda bir araya geldi.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın desteğiyle Türkiye Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından, çok sayıda Ahıskalının yaşadığı Saatlı ilinde iftar verildi. Saatlı iline bağlı Garayev ve Şirinbey köyündeki camilerde gerçekleştirilen iftarlarda çok sayıda Ahıska Türkü ağırlandı.

Dua edilmesi ve ezan okunmasının ardından iftarını açan Ahıskalılara geleneksel Azeri yemekleri ikram edildi. Programı kapsamında 300’ü erkek, 300’ü kadın olmak üzere toplamda 600 kişiye iftar verildi.

