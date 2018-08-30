Azerbaycan'da Zafer Bayramı kutlaması

BAKÜ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri Günü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Bakü'deki Türk Şehitliği'nde tören yapıldı.
Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ateşe Tuğgeneral Zafer Ocak, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, büyükelçilik ve ataşelik çalışanları ile iş adamları katıldı.
Saygı duruşu ile başlayan törende, Büyükelçi Özoral, Şehitlik Anıtı'na çelenk bıraktı.
İki ülke milli marşlarının okunduğu törende, Büyükelçi Özoral şehitlik anı defterini imzaladı.
Özoral deftere şunları yazdı:
"30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bügün büyük bir çoşkuyla kutluyoruz. Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz önderliğinde kazandığı bu zafer hiç şüphesiz ki dünya tarihinde müstesna bir yere sahiptir ve Türk milletinin asla yok edilemeyeceğini, milletin azim ve kararlılığının nelere muktedir olduğunu tüm dünyaya ilelebet gösterecektir. Bugün bu bayramı kardeş Azerbaycan'da, Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşarken, bu mutluluğu siz şehitlerimize borçlu olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Hepinizin ruhu şad olsun."
Özoral ve beraberindekiler, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktıktan sonra Azerbaycan Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret etti. Tören, Özoral'ın, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koymasıyla sona erdi.
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