Azerbaycan'daki 20 Ocak katliamı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Sovyet ordusunun 20 Ocak 1990'da Bakü'de katlettiği ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen olayın kurbanları anıldı.

Azerbaycan'da 1990'da yaşanan katliam kurbanlarının anısına Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Gürcistan Parlementosu Milli Kütüphanesinde "Kanlı Ocak" olaylarını anlatan fotoğraf sergisi düzenlendi.

Serginin açılışında konuşan Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, sergiye gelen tüm davetlilere "Kanlı Ocak kurbanlarını unutmadıkları için teşekkür etti.

Hasanov, Sovyet Ordusu'nun Gürcülere de benzer trajediler yaşattığının altını çizerek, bu serginin bugün Tiflis'te açılmasının çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Hasanov ve davetliler daha sonra sergiyi gezdi.

